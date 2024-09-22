انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.645 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 142 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.787 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 155 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 67 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 222 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.155 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 420 الف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 306 آلاف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمتوسط 264 الف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 210 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من كولومبيا كانت بمعدل 121 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 54 ألف برميل يوميا".