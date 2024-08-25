انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.452 ملايين برميل يومياً، منخفضة بمقدار 171 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.623 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 166 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 17 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 149 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.083 ملايين برميل يومياً، تلتها كولومبيا بمتوسط 213 ألف برميل يومياً، تلتها السعودية بمتوسط 207 آلاف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمتوسط 190 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 177 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من المكسيك كانت بمعدل 167 ألف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 163 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يومياً.