انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.400 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 4 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.396 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 195 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 4 الآف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 191 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.918 ملايين برميل يومياً ، تلتها المكسيك بمتوسط 332 الف برميل يوميا ، تلتها كولومبيا بمتوسط 276 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 222 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من الإكوادور كانت بمعدل 152 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 146 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 98 ألف برميل يوميا، ومن برازيل 74 ألف برميل يوميا".