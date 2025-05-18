انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق لامريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.365 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 96 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.269 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 152 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 77 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 229 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.783 ملايين برميل يوميا، تلتها البرازيل بمعدل 285 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 265 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك معدل 228 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 190 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 175 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا كانت بمعدل 139 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 102 ألف برميل برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 95 الف يوميا".