انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.608 ملايين برميل يومياً، مرتفعه بمقدار 156 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.452 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 153 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 13 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 166 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.874 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 619 ألف برميل يوميا، ثم السعودية بمتوسط 311 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 302 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 212 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام، من الإكوادور كانت بمعدل 103 آلاف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 33 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بمعدل ألف برميل يومياً.