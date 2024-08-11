انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، إن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 4.198 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار مليون و356 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.554 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 143 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي ،منخفضة بمقدار 35 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 178 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.478 ملايين برميل يومياً ، تلتها السعودية بمتوسط

353 الف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 267 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمتوسط 235 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمعدل 224 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا كانت بمعدل 215 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 170 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 115 الف برميل يوميا".