انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 4.691 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار مليون و92 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.783 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 93 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 83 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 176 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.458 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 303 ألاف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 272 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من السعودية كانت بمعدل 265 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 132 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 102 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 66 ألف برميل يوميا ".

فيما لم تستورد الولايات المتحدة، وفق الحدول، أي كمية من كولومبيا و روسيا.