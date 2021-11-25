انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الصين خلال 10 اشهر

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الجمارك الصينية، يوم الخميس، ان الصادرات النفطية العراقية الى الصين انخفضت خلال 10 اشهر من العام الحالي 2021.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي إلى 213.3 مليون طن متري في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل انخفاض بنسبة 7.2٪ في إجمالي تدفقات النفط الخام للصين في نفس الفترة من العام الماضي".

واضافت ان "وارداتها من العراق خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي بلغت 45.62 مليون طن متري او 323.92 مليون برميل وبما يعادل 32.3 مليون برميل شهريا وبنسبة انخفاض بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 التي بلغت الواردات فيها 51.84 مليون طن او ما يعادل 368 مليون برميل او ما يعادل 36.80 مليون برميل شهريا".

واضافت ان "وارداتها النفطية ارتفعت خلال العشرة الاولى من العام الحالي من دول السعودية التي جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر نفطي للصين ومن عمان والكويت وماليزيا، فيما شهدت وارداتها النفطية تراجعا من دول روسيا والعراق وانغولا والبرازيل والامارات والنرويج ".