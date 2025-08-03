انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.368 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 17 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.351 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 214 ألف برميل، منخفضة بمقدار 59 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 273 ألف برميل يوميا ".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.089 ملايين برميل يوميا، تليها نيجيريا بمتوسط 250 الف برميل، ومن السعودية بمعدل 223 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك معدل 172 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 165 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 98 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا بلغت معدل 87 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 70 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا".