انخفاض صادرات العراق النفطية الى امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 5.409 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 500 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.909 ملايين برميل يوميا".

وأضاف أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 192 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 47 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 239 ألف برميل يوميا".

وأوضح الجدول أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,557 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 522 مليون برميل يومياً، فيما بلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 474 ألف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 249 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من كولومبيا بمعدل 220 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 165 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 30 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا ومن ليبيا".