انخفاض صادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الجمارك الصينية، يوم الأربعاء، انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر آذار/مارس الماضي من العام الحالي.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في اذار بنسبة 19.9% لتصل الى 1.120 مليون طن متري او ما يعادل ( 8.176 ملايين برميل) مقارنة بشهر شباط 2022 الذي بلغ 1.399 مليون طن متري او ما يعادل (10.212 ملايين برميل)، الا انها ارتفعت بنسبة 58% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 709 آلاف طن او ما يعادل ( 5.175 ملايين برميل)".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين العشرة الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة"، مبينة ان "العراق جاء بعد كل من: ماليزيا التي جاءت اولا بتصدير 7.044 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل ايرانية، وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 6.043 ملايين طن، وجاءت السعودية ثالثا بصادرات 2.040 مليون طن، ومن ثم جاءت الإمارات رابعا بصادرات 1.494 مليون طن".

وتابعت ان الكويت جاءت سادسا بصادرات 560 الف طن، ومن ثم جاءت البرازيل سابعا بصادرات 525 الف طن، وجاءت عمان ثامنا بصادرات بلغت 460 الف طن، وجاءت كونغو تاسعا بصادرات 280 الف طن، ومن ثم جاءت كازخستان عاشرا بصادرات بلغت 150 الف طن".

واستوردت المصافي الصينية المستقلة خلال اذار/مارس 19.816 مليون طن من الخام، بارتفاع بلغ 30.5% عن شهر شباط الماضي.