انخفاض صادرات العراق النفطية الى الصين خلال 11 شهراً

شفق نيوز/ أعلنت ادارة الجمارك الصينية، يوم السبت، أن الصادرات النفطية العراقية الى الصين انخفضت خلال 11 شهراً من العام الحالي 2021.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط تراجعت بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي إلى 235.54 مليون طن متري او 5.17 مليون برميل يومياً في الأشهر 11 الأولى من العام الحالي، وهي تمثل 50.5% من حصة سوقها النفطي".

وأضافت أن "وارداتها من العراق خلال 11 شهراً الاولى من العام الحالي بلغت 49.06 مليون طن متري او 352.16 مليون برميل، وبما يعادل 32 مليون برميل شهرياً، وبنسبة انخفاض بلغت 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 التي بلغت الواردات فيها 56.94 مليون طن او ما يعادل 404 ملايين برميل او ما يعادل 36.80 مليون برميل شهريا".

وأضافت أن "السعودية جاءت بالمرتبة الاولى كأكبر مصدر للنفط الى الصين تليها روسيا ثانياً، ومن ثم العراق ثالثاً، وعمان رابعاً، وانغولا خامساً".