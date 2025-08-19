انخفاض صادرات الحبوب التركية إلى العراق بنسبة 9.5% خلال 7 أشهر

شفق نيوز- بغداد

انخفضت صادرات الحبوب التركية الى العراق بنسبة 9.5% خلال 7 اشهر حسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في البحر الأبيض المتوسط، إسماعيل أوغورال.

وقال إسماعيل أوغورال، إن "صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية من جنوب شرق تركيا بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في وقت سجّل فيه السوق العراقي تراجعًا ملحوظًا في حجم الاستيراد.

واضاف، أن الصادرات التركية إلى العراق تراجعت بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما تسبب بخسائر في الإيرادات تجاوزت 60 مليون دولار، مشيراً إلى أن قطاع العجائن والمطاحن شهد الانخفاض الأكبر في المبيعات إلى العراق.

في المقابل، عوضت تركيا جزءًا من هذه الخسائر عبر زيادة صادراتها إلى السوق السورية التي بلغت 55.3 مليون دولار، فيما حافظت الصادرات إلى أفريقيا على نمو قوي بنسبة 28.6%.

ويُعد العراق من أبرز الأسواق المستوردة للحبوب التركية، ويعتمد بشكل رئيسي على المنتجات القادمة من ولايات الجنوب الشرقي، إلا أن التراجع الأخير يعكس تحديات مرتبطة بالطلب المحلي وأسعار السلع.