انخفاض شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنسبة 73%

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، عن انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال الاربعة اشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 73% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراقيين اشتروا خلال الاربعة اشهر الاولى وابتداء من كانون الثاني ولغاية نيسان 691 عقارا في تركيا بانخفاض بلغ 73.43% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 2601 عقارا".

واضافت ان "شراء العراقيين للعقارات في تركيا تراجع تدريجيا للأشهر الاربعة من العام الحالي 2023"، مبينة ان "العراقيين اشتروا خلال كانون الثاني الماضي 229 عقارا ليتراجع في شهر شباط الى 173 عقارا ومن ثم تراجع في شهر آذار الى 165 عقارا ومن ثم تراجع في شهر نيسان الى 124 عقارا".

وبينت ان "العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة في شهر نيسان بعد كل من الروس والايرانيين والاوكرانيين بعد ان كانوا يحتلون المرتبة الثالثة خلال الأشهر الماضية".

من جانبه، عزا الخبير الاقتصادي العراقي، محمد الحسني، في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، سبب تراجع العراقيين في شراء العقارات في تركيا الى "قيام الاخيرة بتعديل قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية، اضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة خصوصا بعد الهبوط الكبير في الليرة مقابل الدولار".