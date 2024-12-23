انخفاض شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنسبة 11%

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، عن انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراقيين اشتروا خلال 11 شهراً وابتداءً من كانون الثاني/ يناير ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي 3308 عقارات في تركيا بانخفاض بلغ 11.55% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 3740 عقاراً".

وبينت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا شهدت تذبذباً ابتداءً من العام الحالي حيث اشتروا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي 1158 عقاراً، ليتراجع في شهر شباط/ فبراير إلى 99 عقاراً، ومن ثم ارتفع في شهر آذار/ مارس إلى 112 عقاراً، ومن ثم تراجع في شهر نيسان/ أبريل إلى 82 عقاراً، ليرتفع إلى 98 عقاراً في آيار/ مايو، ومن ثم ارتفع إلى 147 عقاراً في تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة في آسيا في شراء العقارات من تركيا بعد كل من الروس والإيرانيين والأوكرانيين بعد أن كانوا يحتلون المرتبة الثالثة خلال العام الماضي".