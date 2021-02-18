انخفاض أسهم 3 شركات.. البورصة العراقية تسجل تداولاً بقيمة 1.7 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن تداول أكثر من 2.162 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.7 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 34 شركة من أصل 103 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أن "11 شركة ارتفعت أسهمها فيما انخفضت أسهم 3 شركات".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ 2 مليار و 162 مليون و78 ألف سهم بقيمة مالية بلغت مليار و744 مليون دينار من خلال تنفيذ 685 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق على 544.38 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.11% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 203 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 126 مليون دينار من خلال تنفيذ 21 صفقات على أسهم 4 شركات، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 56 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 48 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقة على أسهم 8 شركات".

وتابع ان "الشركات الاكثر ربحية كانت شركة الخير للاستثمار المالي وبتغيير بلغ نسبته 12.50% يليها شركة المنتجات الزراعية وبتغيير بلغ 10.%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو الاهلية للتامين وبتغيير بلغ -10 %، يليها الامين العقارية وبنسبة تغيير بلغ -6.67%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.