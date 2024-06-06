انخفاض سعر نفط البصرة رغم ارتفاع أسعار الخام في الأسواق الدولية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والخام المتوسط، يوم الخميس، على الرغم من الارتفاع الذي تشهده السوق الدولية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 36 سنتاً ليصل إلى 76.08 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 36 سنتاً ليصل إلى 79.03 دولاراً، بحسب وسائل إعلام اقتصادية.

وارتفعت أسعار النفط العالمي وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، على الرغم من كبح الأسعار على خلفية ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة تحالف "أوبك+" لزيادة الإمدادات.