انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد، و إقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 143300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 145150 دينارا عراقيا.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 دينار لكل مائة دولار امريكي.