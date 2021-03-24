سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T07:22:30+0000
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد، و إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 143300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 145150 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 143500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

related

إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-06 07:13:53
إنخفاض طفيف في أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

مع تواصل إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-14 07:55:39
مع تواصل إغلاق بورصة بغداد.. أرتفاع أسعار صرف الدولار في إقليم كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-12-20 07:26:41
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-23 07:18:57
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-24 07:19:18
صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-17 07:57:58
استقرار بأسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في إقليم كوردستان