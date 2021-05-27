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انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-27T08:31:26+0000
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام نفط البصرة الخفيف، يوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، بينما ارتفع سعر نفط خام البصرة الثقيل.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.79 دولاراً للبرميل بمقدار 0.20 سنتاً أو بنسبة 0.29% بالمقارنة مع سعر الخام المسجل يوم أمس الأربعاء، فيما سجل سعر خام البصرة الثقيل 65.53 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 0.11%.

ورغم انخفاض سعر نفط البصرة الخفيف الا انه سجل أعلى سعر مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 68.51 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68.35 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.25 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.67 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.48 دولاراً.

وكانت أسعار النفط العالمية انخفضت ليصل خام برنت عند 68.30 دولاراً، و خام غرب تكساس الأميركي عند 65.79 دولاراً.

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