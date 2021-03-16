انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، انخفاضا في سعره فيما ارتفع خام الثقيل بعد افتتاح أمس الاثنين.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.82 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.78%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 66.40 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 0.79%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.90 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.86 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 67.24 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 67.51دولارا، والكويت الكويتي 68.56 دولارا، وجيراسول الانغولي 67.93 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 68.31 دولارا، وخام غرب تكساس الى 64.81 دولارا.