انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف والثقيل ، يوم الإربعاء، انخفاضا في سعره مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 61.69 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 5.50%عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.82 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.19%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.05 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.57 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 60.52 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 60.95 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 61.54 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت يوم أمس الثلاثاء بأكثر من 6% فيما ارتفعت الاسعار اليوم بشكل طفيف ليسجل خام برنت 61.00 دولارا، وخام غرب تكساس الى 58.00 دولارا.