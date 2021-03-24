سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T06:30:02+0000
انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف والثقيل ، يوم الإربعاء، انخفاضا في سعره مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 61.69 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 5.50%عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.82 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.19%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.05 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.57 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 60.52 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 60.95 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 61.54 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت يوم أمس الثلاثاء بأكثر من 6% فيما ارتفعت الاسعار اليوم بشكل طفيف ليسجل خام برنت 61.00 دولارا، وخام غرب تكساس الى 58.00 دولارا.

related

خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-25 08:21:41
خام البصرة الخفيف يقفز فوق 66 دولاراً للبرميل

النفط ينخفض من أعلى مستوى في شهرين

Date: 2020-11-19 07:01:19
النفط ينخفض من أعلى مستوى في شهرين

أسعار النفط تتكبد مزيداً من الخسائر

Date: 2020-12-02 05:40:18
أسعار النفط تتكبد مزيداً من الخسائر

خام البصرة الخفيف يتراجع والثقيل يسجل إرتفاعاً طفيفاً

Date: 2021-02-24 07:59:11
خام البصرة الخفيف يتراجع والثقيل يسجل إرتفاعاً طفيفاً

النفط يستقر تحت 40 دولاراً

Date: 2020-10-29 06:01:49
النفط يستقر تحت 40 دولاراً

النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث وسط مفاجئة في زيادة المخزونات الامريكية

Date: 2020-12-23 05:43:45
النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث وسط مفاجئة في زيادة المخزونات الامريكية

إنخفاض بأسعار نفط أوبك

Date: 2020-07-28 07:17:57
إنخفاض بأسعار نفط أوبك

الذهب يصعد مع توقف إرتفاع الدولار

Date: 2021-01-13 07:09:49
الذهب يصعد مع توقف إرتفاع الدولار