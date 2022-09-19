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انخفاض سعر الذهب مع توقع رفع الفائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-19T06:53:43+0000
انخفاض سعر الذهب مع توقع رفع الفائدة

شفق نيوز/ انخفض سعر الذهب، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه في مستهل افتتاحه مع قيام المستثمرين بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ولا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1663.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) في الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1673.50 دولاراً.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر أيلول وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ومن المرجح أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب أفريقيا- سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 19.59 دولاراً للأوقية. 

وانخفض البلاتين 0.1 في المئة إلى 906.15 دولارات وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2129.55 دولاراً.

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