سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-27T06:22:03+0000
انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث ركز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والتخوف من تقليص دعمه النقدي ومع استقرار الدولار.

وانخفض سعر الذهب الفوري عند 1797.71 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:24 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1797.70 دولاراً للأوقية.

كما استقر مؤشر الدولار أقل بقليل من القمم الأخيرة وكان الدولار يرتفع على نطاق واسع لأكثر من شهر حيث تخشى الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص دعمه النقدي.

في مكان آخر، تراجعت الفضة 0.1٪ إلى 25.14 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9٪ إلى 2632.75 دولارًا ، وتراجع البلاتين 0.4٪ إلى 1059.61 دولارًا

related

الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

Date: 2021-06-24 06:24:24
الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

Date: 2021-07-08 06:30:31
الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-11-18 07:17:45
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-09 08:25:14
اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

قفزة بأسعار الدولار

Date: 2021-05-28 07:48:03
قفزة بأسعار الدولار

بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2021-06-17 09:17:05
بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية