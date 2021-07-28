سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض سعر الدولار مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-28T15:37:54+0000
انخفاض سعر الدولار مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على سعر صرف بلغ 14650 ديناراًعراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147700 دينارٍ لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال  الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

related

بورصة الدولار تغلق مستقرة في اسواق بغداد

Date: 2021-06-20 15:23:22
بورصة الدولار تغلق مستقرة في اسواق بغداد

أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

Date: 2021-06-21 07:38:07
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

تراجع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-08 07:18:08
تراجع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2021-07-13 07:47:21
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

الدولار يستقر مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-07 15:51:21
الدولار يستقر مع اغلاق البورصة في أسواق بغداد

انخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-15 07:28:39
انخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

Date: 2021-07-20 07:44:22
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

المالية النيابية: انخفاض سعر الصرف حاليا لا يعني عودة الدولار للسعر القديم

Date: 2021-06-25 12:06:43
المالية النيابية: انخفاض سعر الصرف حاليا لا يعني عودة الدولار للسعر القديم