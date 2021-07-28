انخفاض سعر الدولار مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على سعر صرف بلغ 14650 ديناراًعراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147700 دينارٍ لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.