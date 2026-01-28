انخفاض سعر الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 153000 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 149000 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148600 دينار مقابل 100 دولار.