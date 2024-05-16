انخفاض أسعار نفط البصرة رغم الصعود العالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.71 دولار ليصل الى 80.90 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.71دولارا ليصل الى 83.85 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمي اليوم، لتواصل تحقيق المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق مما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.