انخفاض أسعار نفط البصرة بأكثر من 5 دولارات خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت منظمة "أوبك"، في تقريرها الشهري، أن أسعار خام البصرة المتوسط سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر أيار/مايو، متراجعة بأكثر من خمسة دولارات مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقالت المنظمة، في التقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر أيار 63.23 دولاراً، بانخفاض قدره 5.41 دولارات مقارنة بشهر نيسان الذي بلغ فيه السعر 68.64 دولاراً".

وأوضحت أوبك أن "خام البصرة المتوسط العراقي هو الأقل تراجعاً بين أسعار خامات النفط العربية منذ بداية عام 2025، بفارق سنوي بلغ 9.85 دولارات، ليبلغ سعر البرميل نحو 71.82 دولاراً".

وأشارت إلى أن الخامين الكويتي والسعودي سجلا في أيار/مايو الماضي أكبر قيمة تراجع على أساس شهري، وسط هبوط جماعي في أسعار الخام.

ووفقاً للتقرير، انخفض متوسط سعر سلة خامات منظمة أوبك خلال الشهر الماضي إلى 63.62 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ68.98 دولاراً في نيسان/أبريل، بنسبة تراجع بلغت 7.8%، ما يعادل 5.36 دولارات.

وسجل سعر خام برنت تراجعاً شهرياً بمقدار 2.45 دولاراً خلال أيار/مايو، ليصل إلى 64.01 دولاراً للبرميل، كما انخفض متوسط خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 2.02 دولاراً، ليسجل 60.94 دولاراً للبرميل.

يذكر أن العراق يصدر 60% من نفطه الخام إلى آسيا، و25% إلى أوروبا، و15% إلى الولايات المتحدة.