انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ كشفت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الخميس، أن أسعار خام البصرة المتوسط انخفضت خلال شهر نيسان / أبريل الماضي.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر نيسان/ أبريل، 68.64 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 5.18 دولارات وبنسبة 7%، مقارنة بـ73.82 دولاراً لشهر آذار/ مارس الماضي".

وأوضحت المنظمة أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام 2025 بمعدل سعري بلغ 74.7 دولاراً، بينما سجل في العام 2024 لنفس الفترة بمعدل سعري بلغ 81.69 دولاراً".

ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60% فيما يصدر لأوروبا بحدود 25%ولأمريكا15%.