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انخفاض أسعار نفط البصرة الخفيف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-16T04:31:27+0000
انخفاض أسعار نفط البصرة الخفيف

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، مع انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 0.18 دولار أمريكي وبنسبة تغيير بلغت 0.22% ليصل الى 82.66 دولاراً، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضاً أيضاً بمقدار 0.87 دولاراً أو ما يعادل 1.13% ليصل إلى 76.13 دولاراً.

اما بالنسبة لخامات منظمة اوبك فقد سجل خام العربي السعودي 81.43 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 82.80 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 81.65 دولارا، وجيراسول الانغولي 81.37 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 80.67 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تذبذبا في اسعار النفط عالمياً مع تقييد منظمة اوبك+ انتاجها مقابل معاودة انتشار كورونا في اوروبا وتهديدات امريكية باستخدام احتياطاتها النفطية لكبح اسعار النفط.

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