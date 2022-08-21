سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T14:07:17+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ  148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، موضحا أن الاسعار كانت صباح هذا اليوم 148150 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء  147500 دينار لكل 100 دولار.

related

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2022-03-26 07:40:04
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-12-27 07:27:05
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-24 14:19:47
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

Date: 2021-07-11 15:09:25
الدولار يرتفع مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

بورصة بغداد.. انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

Date: 2022-06-18 07:33:23
بورصة بغداد.. انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2022-04-11 07:20:40
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الحكومة العراقية تبرر اسباب اعتمادها سعر صرف جديد للدولار

Date: 2021-11-14 09:10:32
الحكومة العراقية تبرر اسباب اعتمادها سعر صرف جديد للدولار

تراجع صادرات نفط العراق لأمريكا إلى النصف

Date: 2021-06-26 06:25:34
تراجع صادرات نفط العراق لأمريكا إلى النصف