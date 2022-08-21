انخفاض أسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، موضحا أن الاسعار كانت صباح هذا اليوم 148150 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.