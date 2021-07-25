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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-25T07:43:46+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح الثلاثاء الماضي، 148250 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148000 دينار لكل 100 دولار.

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