سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T07:10:43+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاثنين 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147950 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-14 07:04:28
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-17 07:18:32
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-12 07:23:00
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-20 07:14:43
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-10-20 07:20:54
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-09-01 07:11:47
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-10-21 07:11:49
لليوم الثاني .. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان