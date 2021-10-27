سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-27T07:08:40+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار صباح امس الثلاثاء 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147725 دينارا لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 07:02:49
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-12 07:23:00
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

Date: 2020-12-16 07:30:19
ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-20 07:14:43
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-24 07:19:18
صعود جديد للدولار في بغداد وإقليم كوردستان