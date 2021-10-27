انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار صباح امس الثلاثاء 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147725 دينارا لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي.