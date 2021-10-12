سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-12T07:23:00+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار في بورصة بغداد امس الاثنين 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-20 07:14:43
انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-09-19 07:07:22
تراجع أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-13 07:13:14
الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-29 07:02:49
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان