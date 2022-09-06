سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-06T07:15:15+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد و في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الاثنين 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-11-03 07:25:07
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-10-27 07:08:40
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Date: 2022-09-01 06:58:34
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بإقليم كوردستان

Date: 2022-06-08 07:05:19
أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وتنخفض بإقليم كوردستان

توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

Date: 2021-05-13 07:35:12
توقف البورصة عن التداول يمنح الدولار استقرارا في بغداد وأربيل

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-01-20 07:27:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-11 07:02:29
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان