انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن سعر صرف الدولار انخفض في بورصتي الكفاح والحارثية، ليسجل 146,950 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء عند 147,400 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 148,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجّل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 147,100 دينار، وسعر الشراء 147,000 دينار مقابل 100 دولار.