انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 141150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما بلغت أمس الأربعاء 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انحفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 140850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140650 ديناراً مقابل 100 دولار.