انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 141,550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 141,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,850 ديناراً مقابل 100 دولار.