انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 142350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142050 ديناراً مقابل 100 دولار.