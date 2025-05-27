انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140200 دينار مقابل 100 دولار.