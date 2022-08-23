انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الأسعار ليوم امس الاثنين كانت قد سجلت 148050 دينار مقابل 100 دولار.

وبين مراسلنا أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار.