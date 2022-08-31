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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-31T07:09:41+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم  147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الاسعار ليوم الاثنين الماضي سجلن 147950 دينارا مقابل 100 دولار، فيما لم تفتح الصيرفات ابوابها امس الثلاثاء بسبب حظر التجوال.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  148000 دينار لكل 100 دولار.

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