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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-14T07:16:06+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلتا يوم امس الاثنين 148200 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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