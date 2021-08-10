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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-10T07:35:12+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الاثنين 149850 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء شهدت انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147500 دينار لكل 100 دولار.

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