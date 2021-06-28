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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-28T07:29:17+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147100 دينارٍ عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاحد، 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147400 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار.

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