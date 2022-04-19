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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T07:21:26+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت اسعار يوم امس الاثنين سجلت 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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