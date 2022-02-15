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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-15T07:19:09+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وبشكل طفيف في اقليم كوردستان. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147975 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الاثنين 148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148050 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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