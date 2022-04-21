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انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-21T07:22:22+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147450 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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