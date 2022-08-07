انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم أمس السبت 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار في بورصة اربيل استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148650 دينارا لكل 100 دولار امريكي.