انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان
Category: اقتصـاد
Date: 2022-09-07T07:03:49+0000
شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما استقرت في اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 147900 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.